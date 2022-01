Reino Unido registró este sábado 1 de enero su día de Año Nuevo más caluroso, indicó el servicio meteorológico británico (Met Office).

En St. James’s Park, un parque en el corazón de Londres, se registraron 16,3 grados, detalló la Met Office en Twitter.

El récord anterior fue en 1916, cuando se registró una temperatura de 15,6 grados en Cornwall.

“Este récord de calor para el Año Nuevo 2022 se debe a un flujo de aire caliente subtropical procedente de las Azores”, precisó el servicio meteorológico.

St James's Park was provisionally the warmest location in England and the UK today 📈

16.3°C is likely to be confirmed as a new #NewYearsDay record maximum #temperature🌡️

Scotland & Wales provisionally also broke their NYD record max temps, with 15.9°C & 15.6°C respectively 📈 pic.twitter.com/m0tnfwQiRs

— Met Office (@metoffice) January 1, 2022