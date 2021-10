Bajo el nombre de Hitler, Bob Esponja y Mickey Mouse: UE busca frenar pasaportes sanitarios falsos

Confrontados a la propagación de pasaportes de vacunación falsos, algunos bajo los nombres de Adolf Hitler o Bob Esponja, los países europeos decidieron revocar las claves criptográficas peor protegidas.

Debido a estas constantes situaciones, tanto Francia como Polonia lanzaron una investigación.

“Tuvimos conocimiento de supuestas manipulaciones fraudulentas en los códigos QR del certificado europeo del covid-19”, dijo un portavoz de la Comisión Europea.

Algunos internautas aseguran desde el miércoles en foros y redes sociales que disponen de claves criptográficas secretas. Se aseguró además que permiten generar códigos QR del pasaporte sanitario europeo.

Este código contiene la identidad de su propietario y la información sobre su estado de vacunación o su inmunidad respecto al coronavirus, al disponer de un test negativo o haberse curado de la enfermedad recientemente, según consignó la página web Nau.

Algunos usuarios se aprovecharon de estas claves criptográficas y crearon pasaportes sanitarios falsos con nombres extravagantes, como Adolf Hitler o Bob Esponja.

No obstante no hubo ninguna fuga de claves cifradas de ciudadanos, por lo que se descarta la posibilidad de que se trate de un fallo técnico.

Según Bruselas, en algunos casos “los certificados fueron generados por personas que disponían de datos de identificación válidos. Esto, para acceder a los sistemas informáticos nacionales”, afirmó la institución.

Según expertos, algunos portales de internet no disponía de las protecciones más básicas y esto permitió que se generaran códigos QR falsos.

“Cada país dispone de una o varias firmas y en cada certificado se encuentra la clave con la que se firmó”, explicó Gaëtan Leurent, investigador en criptografía en el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnología.

Some anon got access to a #COVID19 certificate issuance panel and is claiming to have all the EU private keys saying he will leak them soon

I'm kinda amazed at how poorly secured this shit is for someone random to get access like that..

Archived thread: https://t.co/lNhE9oCKoz pic.twitter.com/etePS8M2wX

— Xiloe (@Xiloeee) October 27, 2021