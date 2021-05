Los británicos votan este jueves en unas elecciones complejas, las primeras tras el Brexit y el inicio de la pandemia, que son una prueba para la unidad del país si los independentistas escoceses consiguen consolidarse en el poder regional.

En una jornada apodada “superjueves” por la gran cantidad de elecciones que acumula, en su mayoría retrasadas desde el año pasado debido al coronavirus, las urnas abrieron a las 07:00 (02:00 en Chile) y cerrarán a las 22:00 (17:00 en Chile). Pero los resultados no se conocerán hasta el viernes o el fin de semana.

“Este es un gran día”, afirmó el primer ministro Boris Johnson en un vídeo publicado en Twitter, en el que pedía a los electores -residentes europeos incluidos en los comicios municipales- acudir a las urnas y votar por su Partido Conservador.

I'm urging everyone in Hartlepool to get out and vote for Jill Mortimer today.

She's got a fantastic plan for change to take Hartlepool forward.

So vote Conservative in Hartlepool today. pic.twitter.com/r6gchDhtvn

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 6, 2021