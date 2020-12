Varias personas murieron este martes tras ser atropelladas por un automóvil en la ciudad alemana de Trier, incidente en el que también se reportó un número aún indeterminado de heridos.

En total, 15 personas han resultado heridas, algunas de ellas “gravemente”, según el alcalde de la ciudad, Wolfram Leibe, que se refirió a un “conductor loco”, sin especificar aún un número de muertos, aunque la policía ha hablado de “varios”.

Las víctimas estaban en una zona peatonal, según reportó la policía, instando a la población a evitar el centro de la ciudad, donde se ha desplegado un importante dispositivo policial.

Una persona ha sido arrestada hasta el momento y el vehículo confiscado, pero por ahora la policía no ha explicado si se trata de un accidente, un atentado o un acto cometido por una persona perturbada.

El vehículo en cuestión sería un todoterreno, el cual habría irrumpido en el mercado principal de la ciudad ubicada al oeste de Alemania, cerca de la frontera con Luxemburgo.

VIDEO – Car plowed through pedestrians in #Trier. Scene of the aftermath.pic.twitter.com/SbfDF5Rqb1 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 1, 2020

At least two killed, 10 injured by speeding car in pedestrian zone of Trier, Germany . pic.twitter.com/cQgMLF7edL — Wolfaksh (@wolfaksh) December 1, 2020

Este incidente se produce en un contexto tenso en Alemania, donde la amenaza islamista se considera alta, acota la Agence France-Presse.

En diciembre de 2016, un camión mató a 12 personas en Berlín. Fue el ataque yihadista más sangriento en el territorio alemán. Según cifras del ministerio de Interior, desde 2019, las autoridades han abortado 17 atentados de este tipo que estaban en preparación.