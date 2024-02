El congresista estadounidense y republicano, Anthony D’Esposito, publicó una foto en X (Twitter) la semana pasada en donde se ve a un inmigrante indocumentado realizando gestos groseros tras ser procesado por presuntamente agredir a dos agentes de policía de Nueva York.

“Sentimos lo mismo por usted. Llama a los cárteles y haz que te escolten de regreso”, escribió D’Esposito.

Y hasta ahí pudo llegar el asunto, si no fuera gracias a la respuesta de su par republicano, Mike Collins, quien fue un paso más allá y posteó que: “Podríamos comprarle un billete en ‘Pinochet Air’ para un viaje gratuito en helicóptero de regreso”.

Su publicación fue marcada por la misma red social como un “discurso violento”, pero se le permitió mantenerse con el argumento de que “puede ser de interés público que el post permanezca accesible”.

Collins consideró que su declaración fue una “broma destinada” al comunicar sus puntos de vista sobre los inmigrantes.

Pero, según lo detalla el medio estadounidense The New Republic, su publicación “también refleja la generalización del autoritarismo en el Partido Republicano”.

Or we could buy him a ticket on Pinochet Air for a free helicopter ride back. https://t.co/nbfeHYrsPS

— Rep. Mike Collins (@RepMikeCollins) February 1, 2024