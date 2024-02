El incidente ocurrió en Clearwater, una ciudad emplazada en el área de la bahía de Tampa conocida por su clima y sus playas.

Según reportan medios norteamericanos como CNN, a las 19:15 hora local (21:15 hora de Chile) los bomberos llegaron al lugar de los hechos, en Bayside Waters Mobile Home Park, tras ser alertados por un llamado.

En conversación con los medios, Scott Ehlers, jefe de bomberos de la ciudad, indicó que encontraron cuatro casas rodantes en llamas, en una de las cuales estaba el avión estrellado.

“Puedo confirmar que tenemos varias víctimas mortales tanto en el avión como en la casa rodante”, detalló. Sin embargo, no precisó la cifra de fallecidos.

Ehlers explicó que el piloto informó, después del despegue desde un aeropuerto cercano, que la avioneta presentaba una falla en el motor.

Posteriormente la aeronave, un Beecharaft Bonanza V35, desapareció del radar, a unos 5 kilómetros al norte de la pista, el mismo lugar en donde está el parque de casas rodantes.

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R

— Clearwater Fire & Rescue Department (@clearwaterfire) February 2, 2024