Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advertió que la ofensiva sobre Gaza alcanzará cualquier "refugio" de los milicianos de Hamás. "Nos dijeron que no llegaríamos a la Ciudad de Gaza. Llegamos. Nos dijeron que no entraríamos en Al Shifa. Entramos", declaró.

Estados Unidos ha negado este miércoles que haya autorizado el asalto del Ejército de Israel contra el hospital Al Shifa, el más grande en la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave palestino.

“No dimos nuestro visto bueno a sus operaciones militares en el hospital de la misma forma que no damos el visto bueno a otras operaciones tácticas”, ha dejado claro en una rueda de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

En este sentido, ha aseverado que las operaciones militares israelíes se planean y llevan a cabo “de acuerdo con sus propios procedimientos, en los que Estados Unidos no está envuelto”, absteniéndose de proporcionar más comentarios al respecto, según ha recogido la cadena CNN.

Kirby aseguró en una rueda de prensa en la víspera que, según una “variedad de fuentes de Inteligencia” estadounidenses, Hamás y Yihad Islámica han establecido un centro de operaciones militares en Al Shifa, donde también han almacenado armamento.

“Hospitales y pacientes deben ser protegidos”

“No apoyamos los bombardeos contra el hospital desde el aire y no queremos ver tiroteos en el hospital donde gente inocente simplemente busca la atención médica que se merece”, dijo, agregando que “los hospitales y los pacientes deben ser protegidos”.

Poco después de sus palabras, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el asalto contra el hospital, tildando la operación de “precisa” para acabar con los miembros de Hamás después de acusar al grupo islamista de utilizar dichas instalaciones como escudo para sus actividades armadas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este mismo miércoles durante una visita a una base de entrenamiento en Zikim, cerca de la frontera gazatí, de que la ofensiva sobre Gaza alcanzará cualquier “refugio” de los milicianos de Hamás.

“¿Recuerdan cuando nos dijeron que no invadiríamos Gaza? Lo hicimos. Nos dijeron que no llegaríamos a la Ciudad de Gaza. Llegamos. Nos dijeron que no entraríamos en Al Shifa. Entramos”, ha recapitulado Netanyahu, según declaraciones difundidas por su propia oficina.