Autoridades locales confirmaron que Connor Sturgeon, de 25 años y quien ingresó con un rifle en el Old National Bank ubicado en el centro de la ciudad, trabajó como pasante en la entidad financiera por tres años.

Posteriormente, en 2021, Sturgeon pasó a formar parte del equipo de desarrollo comercial a tiempo completo.

No obstante, recoge la cadena CNN, el sujeto iba a ser despedido del banco, algo que él sabía. Antes de llegar a su lugar de trabajo la mañana del lunes, dejó una carta dirigida a su familia.

Una de las gerentas de la sucursal, Rebecca Buchheit-Sims, señaló al citado medio que participaba de una reunión virtual cuando vio a través de su computador cómo algunos de sus colegas morían a manos de Connor.

Desde Meta, casa matriz de Instagram, detallaron que eliminaron “rápidamente la transmisión en vivo de este trágico incidente esta mañana”.

Pese a esto, el Departamento de Policía de Louisville está en posesión del video.

En un comienzo se contabilizó cuatro muertos, tres hombres y una mujer cuyas edades iban desde los 40 hasta los 67 años. Posteriormente la cifra aumentó a cinco, siendo la última víctima identificada como Deanna Eckert, de 57 años.

A ellos se suma el propio autor del tiroteo, quien fue abatido por la policía.

“Por favor recen por todas las familias afectadas y por la ciudad de Louisville”, indicó a través de sus redes sociales Andy Beshear, gobernador de Kentucky. Según agregó, tiene amigos entre las víctimas.

“Esto es horrible. Tengo dos amigos muy cercanos que no sobrevivieron”, dijo en una rueda de prensa. A su vez, añadió que otro cercano resultó herido. “Espero que lo supere”, sostuvo.

LMPD has confirmed a shooting situation in downtown Louisville with multiple casualties. I am headed there now. Please pray for all of the families impacted and for the city of Louisville. ^AB

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) April 10, 2023