El ayuntamiento de Miami Beach, en el sureste de Florida, aprobó este miércoles una normativa municipal que prohíbe fumar cigarrillos con filtro en las playas y parques a partir del próximo 1 de enero de 2023.

En una audiencia pública celebrada esta mañana, los comisionados de esta ciudad costera aprobaron una ordenanza que prohíbe fumar y que impone multas de 100 dólares y hasta 60 días de cárcel a los infractores la primera vez.

No obstante, todavía se permitirá vapear y fumar cigarrillos y puros sin filtro.

La medida había sido presentada por el teniente de alcalde Alex Fernández en atención a lo que este calificó de normativa de “interés para la salud pública y el medio ambiente”.

Esto, además de una “oportunidad para continuar liderando los requerimientos para unas playas más limpias y estilos de vida más saludables”.

Al menos un comisionado, Ricky Arriola, se posicionó en contra de la prohibición con el argumento de que, si bien estaba en contra de los cigarrillos, los pícnics en la playa generan más basura.

“Estamos encantados de que hayamos sido capaces, finalmente, de adoptar esta medida”, dijo en un comunicado el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber.

Por otra parte, la autoridad confesó estar cansado de “la plaga de colillas de cigarrillos” y “el humo de segunda mano” que “invade los espacios públicos”.

Effective January 1, 2023, the City of Miami Beach has banned cigarette smoking and other tobacco products from public beaches and parks as per Ordinance 2022-4509. Fines range from $100 – $500 or up to 60 days in jail. #NoFilter pic.twitter.com/3j9MnVl91H

— City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) December 23, 2022