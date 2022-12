Rusia y EEUU completaron este jueves uno de los canjes más sonados y desiguales de los últimos años al intercambiar a la baloncestista Brittney Griner, condenada por posesión de cannabis, por el traficante de armas conocido como el “mercader de la muerte”, Víktor But, que cumplía 25 años de pena en una cárcel estadounidense.

“Está a salvo, está en un avión. Viene de vuelta a casa”, anunció Joe Biden, presidente de EEUU, en su cuenta de Twitter, en alusión a Griner.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022