Este miércoles se informó que la congresista republicana de Indiana (EEUU), Jackie Walorski, murió en un accidente tránsito, según anunciaron los líderes republicanos de la Cámara de Representantes.

La noticia causó gran conmoción en el Capitolio y provocó un fuerte dolor y recuerdos por parte de legisladores y asistentes que rindieron homenaje a las vidas y carreras de Walorski y de los dos colaboradores que también fallecieron en este accidente, informó el medio CNN.

Walorski, que tenía 58 años, representaba al 2º Distrito del Congreso de Indiana y había sido anteriormente miembro de la Cámara de Representantes de este estado. Además, comenzó a servir en el Congreso en 2013.

La congresista era vista dentro de la conferencia republicana de la Cámara de Representantes como alguien que podría ascender algún día a las filas del liderazgo del GOP. Su nombre había sido barajado para el puesto de presidenta de la conferencia en el pasado.

Un comunicado emitido por la oficina de la congresista decía que también murieron dos empleados en este accidente.

“Además de la devastadora pérdida de la congresista Walorski, anuncio con el corazón roto el fallecimiento de dos dedicados miembros de su personal, Zach Potts y Emma Thomson. Eran la personificación de los servidores públicos que se preocupaban profundamente por el trabajo que realizaban”, decía el comunicado de Tim Cummings, jefe de personal de la congresista.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenó que las banderas en el Capitolio ondearan a media asta en respuesta a la muerte de la congresista, según anunció el jefe adjunto del personal de Pelosi, Drew Hammill.

En un comunicado, Pelosi dijo que la congresista “vivió una vida de servicio” y “era admirada por colegas de ambos lados del pasillo por su bondad personal”.

En un tuit publicado en la cuenta de la congresista, se puede leer: “La oficina del alguacil del condado de Elkhart acaba de informar a Dean Swihart, el esposo de Jackie, que Jackie murió en un accidente automovilístico esta tarde. Ha regresado a casa para estar con su Señor y Salvador, Jesucristo. Por favor mantenga a su familia en sus pensamientos y oraciones”.

Dean Swihart, Jackie’s husband, was just informed by the Elkhart County Sheriff’s office that Jackie was killed in a car accident this afternoon. She has returned home to be with her Lord and Savior, Jesus Christ. Please keep her family in your thoughts and prayers.

— Jackie Walorski (@RepWalorski) August 3, 2022