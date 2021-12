El Gobierno de EE.UU. felicitó este lunes a Gabriel Boric por su victoria en las elecciones presidenciales en Chile y dijo que espera seguir trabajando con la nueva Administración para promover los “objetivos compartidos” de democracia, prosperidad y seguridad.

En un mensaje en Twitter, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también aseguró que el pueblo chileno “dio ejemplo una vez más” con la celebración de elecciones democráticas libres y justas.

“Una vez más, el pueblo de Chile dio ejemplo de elecciones libres, justas y democráticas. Felicitaciones a ellos y al presidente electo Gabriel Boric. Esperamos continuar el trabajo con Chile para avanzar hacia nuestros objetivos compartiros de democracia, prosperidad y seguridad”, expresó.

Once again, the people of Chile set an example of free and fair democratic elections. Congratulations to them and Chile’s President-elect Gabriel Boric. We look forward to continuing to work with Chile to advance our shared goals of democracy, prosperity, and security.

