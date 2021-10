Tres niños “abandonados” desde hace meses por sus padres fueron encontrados el domingo en Houston, en Estados Unidos, en un apartamento en el que también se halló el esqueleto de un cuarto niño, anunció el lunes el sheriff local.

La policía dijo que había encontrado a la madre de los niños y a su pareja el domingo por la noche. En esta fase de la investigación, la policía cree que los padres “no vivían en el apartamento desde hacía varios meses”, tuiteó el sheriff del condado de Harris, que incluye Houston.

There are no new developments this morning regarding the scene on Green Crest. Mother and her boyfriend were located, interviewed and released. CPS is assisting with the children. Our investigation remains on-going. No charges have been filed. #HouNews

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) October 25, 2021