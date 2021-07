El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró a Bernadette Meehan, vinculada a la Fundación Obama, como embajadora ante Chile.

Meehan es la vicepresidenta ejecutiva de Programas Globales de la Fundación Obama. Previamente fue funcionaria durante más de una década del servicio exterior.

Como diplomática ocupó varios puestos, entre ellos el de asistente especial durante el periodo como secretaria de Estado de Hillary Clinton.

Además de su experiencia en Dubái e Irak, Meehan ha trabajado como funcionaria consular en Bogotá.

Ella, junto a otros designados como embajadores en otros países deberán ser confirmados por el Senado antes de asumir sus funciones.

With the Amazing @NSCPress Spokesperson Bernadette Meehan on Her Last Day @WhiteHouse. Gratefully 'JC' @whpresscorps pic.twitter.com/Wq0snUYybh

— Jon-Christopher Bua 🎬🎤 🎓 (@JCBua) June 4, 2015