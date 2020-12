Twitter dijo el martes que no transferiría automáticamente los millones de seguidores de las cuentas oficiales de la administración de Donald Trump al gobierno entrante de Joe Biden, sino que les daría a los usuarios de esa red social la opción de continuar o no siguiéndolas.

La medida afecta a los seguidores de cuentas dirigidas por el gobierno como @WhiteHouse y @POTUS, que se transferirán a Biden cuando asuma la presidencia en enero.

La decisión de Twitter no afectará a la cuenta personal @realDonaldTrump, que ha sido utilizada constantemente por el presidente Trump y tiene unos 88 millones de seguidores.

Las cuentas oficiales del gobierno “no retendrán automáticamente a sus seguidores actuales. En cambio, Twitter notificará a los seguidores de estas cuentas para ponerles en contexto de que el contenido se archivará y les permitirá la opción de seguir las nuevas cuentas de la administración Biden”, dijo un comunicado de la red social.

Yesterday, in an effort to instill confidence in the vaccine, I had my shot administered in public.

I have absolute confidence in the vaccine and look forward to the second shot. pic.twitter.com/5jeBLMY4z2

— Joe Biden (@JoeBiden) December 23, 2020