Las fuerzas de seguridad de Japón detuvieron este viernes a un hombre acusado de atacar con un cuchillo a Takashi Tachibana (57), el líder del partido japonés NHK (Partido Colaborativo), durante un acto de campaña en el distrito de Kasumigaseki, en la ciudad de Tokio, la capital del país.

El Departamento de la Policía Metropolitana indicó en un comunicado que a la llegada de los efectivos Tachibana presentaba una herida sangrante en la cabeza, y que se mantenía consciente.

Varios testigos manifestaron en declaraciones al diario ‘The Japan Times’ que el político nipón fue herido en una oreja con un arma blanca de gran envergadura. Asimismo, apuntaron a que el atacante, que ya se encuentra bajo custodia, tiene aproximadamente 30 años.

La Policía abrió una investigación al respecto e indicó que el joven es sospechoso de un intento de asesinato.

El partido, de corte populista y abiertamente anticomunista, fue fundado en el año 2013 precisamente por Tachibana, un antiguo trabajador de la cadena de radiotelevisión pública japonesa homónima, NHK. Entre sus primeras demandas estaba la de lograr una reforma de la ley que rige la cadena para permitir que aquellos ciudadanos que no deseen financiarla pueda destinar sus impuestos a otros servicios.

Una testigo declaró a la NHK que el detenido se acercó a Tachibana desde la fila de gente que esperaba para sacarse una foto con él y que no vio claramente el momento en el que resultó herido, pero pudo ver al hombre blandiendo algo parecido a un machete

Tachibana, un controvertido activista, periodista y político, fundador del Partido de la NHK, una formación que nació para oponerse al pago de la tasa obligatoria de licencia de la citada cadena, es uno de los candidatos a gobernador de la prefectura de Chiba, al noreste de Tokio, que se celebran el próximo día 16.

Takashi Tachibana, the leader of the NHK Party (The Party to Protect the People from NHK), was attacked by a man with a blade resembling a machete in front of the Ministry of Finance, causing him to bleed from his ear. The suspect has been apprehended.

