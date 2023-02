Un leopardo se coló este miércoles en un tribunal de una localidad colindante con Nueva Delhi, en el norte de la India.

El incidente dejó al menos cinco heridos y causó una fuerte conmoción entre abogados y asistentes a la corte, hasta que fue sedado por oficiales del departamento forestal.

“Un leopardo entró en el recinto del tribunal hacia las cuatro de la tarde e hirió a al menos a cinco personas”, dijo el comisario adjunto de Ghaziabad, Dinesh Kumar.

Según la fuente, el animal atacó a varias personas antes de que los agentes fuesen alertados y llegasen a la zona. Tras esto consiguieron arrinconar al leopardo bajo un tramo de escaleras, según reportan medios locales.

“Trajimos redes de nylon y conseguimos arrinconarlo, tras lo que llamamos al departamento forestal”, explicó Kumar.

Los guardas forestales no consiguieron inicialmente atrapar al leopardo, por lo que las autoridades se vieron obligadas a llamar a otro equipo de la ciudad cercana de Meerut, cuyos integrantes, armados con dardos tranquilizantes, consiguieron reducir al animal.

La televisión delhí NDTV emitió vídeos del incidente, tomados por asistentes al tribunal tras la relativa seguridad de unas rejas de metal.

Allí ellos muestran al leopardo gruñiendo hacia la cámara.

A leopard entered the Ghaziabad court complex and attacked at least eight people on Wednesday afternoon.

— Express Delhi-NCR (@ieDelhi) February 8, 2023