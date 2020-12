Facebook y Google se están convirtiendo en “áreas sin derechos humanos” en Vietnam, advierte Amnistía Internacional (AI), que acusa a estas empresas tecnológicas de ayudar a censurar a la oposición pacífica y las libertades políticas en el país.

AI afirma que, aunque fueron “otrora la gran esperanza para el auge de la libertad de expresión en el país, las plataformas de redes sociales se están convirtiendo rápidamente en áreas sin derechos humanos”.

El ministro de Información, Nguyen Manh Hung, sostuvo el mes pasado que las empresas de tecnología cumplían con las demandas de supresión de “las noticias malas, la propaganda contra el Partido y el Estado”, según un medio de comunicación público. El mismo artículo precisa que -este año- Facebook cumplió con 95% de las demandas gubernamentales y YouTube con 90%.

Vietnam, un país comunista, encarcela desde hace tiempo a los disidentes, y en los últimos años se le critica por arremeter contra quienes usan Facebook, una red social popular entre activistas en este país donde los medios independientes están prohibidos.

La red social reconoció este año que bloquea contenidos considerados ilegales por las autoridades, mientras que su último informe de transparencia revela un aumento en seis meses de casi 1.000% de contenidos censurados por orden del Gobierno.

Facebook CEO Mark Zuckerberg publicly admitted, in US Congressional Hearings, to censoring posts at the request of the Vietnamese Government. We spoke to activists in Viet Nam to find out the extent of Facebook's censorship shame.

Our report: https://t.co/z0XqQFPSnC 📢 pic.twitter.com/qysmcIFXCR

— Amnesty International (@amnesty) December 1, 2020