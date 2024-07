La coalición de izquierdas opositora Frente Amplio se convirtió en la fuerza más votada en las elecciones internas que Uruguay afrontó este domingo, al obtener 410.282 sufragios de los 986.829 emitidos.

Así lo indican los resultados preliminares del escrutinio primario llevado a cabo por la Corte Electoral, que en la madrugada de este lunes alcanzó el 99,73 % de circuitos escrutados.

El Frente Amplio obtuvo 410.282 y 242.625 de ellos fueron para el precandidato Yamandú Orsi, quien de esta forma se convirtió en el candidato a la presidencia de cara a las elecciones nacionales que el país sudamericano afrontará en octubre.

El segundo lugar dentro de esa fuerza política lo ocupó Carolina Cosse, quien logró 154.255 votos.

Delgado y Ripoll serán la fórmula presidencial del oficialista Partido Nacional en Uruguay

Mientras tanto, el oficialista Partido Nacional obtuvo 323.930 sufragios y el exsecretario de la Presidencia de la República Álvaro Delgado se convirtió en el candidato al lograr 241.114 de estos, sobre los 62.282 de Laura Raffo.

Por su parte, el centroderechista Partido Colorado, uno de los cinco socios de la actual coalición que gobierna el país, consiguió en las internas 101.386 adhesiones y Andrés Ojeda se convirtió en el candidato a la presidencia con 40.040 votos, mientras que Robert Silva fue segundo con 22.708.

Este domingo, tras ser conocidos los primeros resultados, tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional anunciaron sus respectivas fórmulas presidenciales de cara a las elecciones del último domingo de octubre.

El Partido Colorado lo hará en la tarde de este lunes, según anunció Ojeda a la prensa.

Frente Amplio define a candidata para la vicepresidencia de Uruguay

Tras ganar la interna de su partido y en un discurso ante miles de militantes, Orsi anunció que Carolina Cosse será la candidata a vicepresidenta del Frente Amplio.

“La Mesa Política de nuestro querido Frente Amplio nos ha hecho una propuesta que hemos aceptado con gusto, con alegría y con mucho compromiso (…) Es un honor para mí, es un gusto y un orgullo presentar a nuestra queridísima compañera Carolina Cosse”, dijo el candidato.

Delgado también anunció la fórmula del Partido Nacional ante miles de personas que aguardaron en un escenario montado en la sede de dicha fuerza política.

La elegida para acompañarlo fue Valeria Ripoll, quien fue dirigente sindical de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales y se unió al Partido Nacional en 2023.

“Le he ofrecido a una mujer que es una compañera que no hace tanto que vino al Partido Nacional. Le voy a proponer a una compañera con valentía y compromiso que siga peleando por esas causas sociales. Le voy a proponer a Valeria Ripoll que me acompañe en la fórmula presidencial”, destacó Delgado.