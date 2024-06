Colombia, México y Perú son los principales lugares de procedencia de las armas de fuego que llegan ilegalmente a Ecuador para abastecer a las bandas criminales que operan en el país, según advirtió un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO)-

El documento también constató un creciente uso de armas creadas en impresoras 3D.

Según recoge EFE, el OECO señaló que estas armas llegan a Ecuador por tierra, a través de pasos ilegales en las fronteras con Colombia y Perú; por río, especialmente en la zona amazónica; por mar, en embarcaciones que contrabandean con esta carga; e incluso por aire, en avionetas que llegan al país para cargar droga y dejar dinero y armas.

Este Observatorio, financiado por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL) e implementado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Padf), señaló que el tráfico de armas a través de la frontera con Colombia ha sido históricamente el más intenso y problemático, pero últimamente ha generado preocupación la frontera con Perú.

En ese sentido, citó un informe de la Policía Nacional de Perú (PNP), que reportó más de 391.000 balas incautadas durante 2023 en la región de Tumbes, fronteriza con Ecuador. Dicha cifra es 138 veces superior a la de 2022, que representa el 92% de toda la munición requisada en todo el país en ese año.

“La ruta del tráfico de las armas peruanas hacia Ecuador comenzaría en Tumbes y recorrería distintas rutas para abastecer a regiones de la costa, sierra y Amazonía ecuatorianas. La modalidad principal de este tipo de tráfico sería de tipo hormiga”, señaló el documento, titulado ‘¿El paraíso perdido? Tráfico de armas de fuego y violencia en Ecuador’.

El Observatorio también hizo mención del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023, cometido por un grupo de sicarios colombianos aparentemente con un arma importada legalmente en Perú y que terminó en el mercado negro.

Desde México en avionetas

Asimismo, la investigación apuntó que una parte de las 500.000 armas estadounidenses que entran anualmente a México acaban en Ecuador, a donde llegan en avionetas gracias a los vínculos de las mafias ecuatorianas con los carteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.

Por la vía fluvial mencionó a los ríos Aguarico y Napo como los más utilizados, sobre todo por el poco control existente.

La ruta marítima es la menos conocida, pero quedó evidenciada cuando en 2023 fue interceptada en las Islas Galápagos (Ecuador) una embarcación cargada con 122 fusiles de asalto, 48 pistolas y 124 cargadores.

Auge de armas impresas en 3D

Sin embargo, el Observatorio alertó que “en el mercado ecuatoriano también circulan armas impresas en 3D” y recordó la desarticulación en abril de 2023 de una banda dedicada a ensamblar piezas de fusiles modelo MP15 elaboradas en impresoras 3D.

Estas armas presentan la ventaja para los criminales de que el usuario es anónimo.

“En palabras de un miembro de una pandilla entrevistado para este informe, ‘es más difícil encontrar al dueño, porque estas armas no tienen numeración ni nada, son utilizadas porque no se encuentra al que disparó. Por eso hoy en día hay sicariatos que todavía no se sabe quién fue. Son armas eficientes, igual de automáticas que cualquier otra importada"”, citó el documento.

Compra y alquiler

Respecto a precios, el informe reflejó que los fusiles pueden costar entre 8.000 y 15.000 dólares, mientras que un fusil impreso en 3D podría rondar entre los 3.500 y 4.000 dólares en el mercado local.

También existe un mercado de alquiler de armas, especialmente para cometer asaltos, robos, sicariatos (asesinatos por encargo) y secuestros, cuyo valor puede bordear los 500 dólares, aunque también puede pagarse con droga.

Como recomendación, el OECO instó a Ecuador a coodinar con autoridades de Colombia y Perú, y consideró que “los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados pueden proporcionar un apoyo importante”.

Desde inicios de año el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a “conflicto armado interno” y catalogó como terroristas a las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico y consideradas causantes de que Ecuador se situase en 2023 como el país con más homicidios per cápita de Latinoamérica, el 90 % de ellos cometidos con armas de fuego.