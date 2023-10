Un estremecedor caso se conoció en Perú, luego que una menor de 12 años accedió a un aborto terapéutico, por causa de una violación.

Mientras el victimario es un hombre de 82 años, quien permanece prófugo de la justicia peruana, es identificado como Alipio Cáceres Bustamante.

“Está en manos de la Policía realizar las diligencias para su captura, es un tema muy delicado”, mencionó a La República el fiscal del distrito de Echarate, Max Carrasco Yarín, quien investiga actualmente el caso.

Aunque el caso, mantiene un agravante causado por los errores administrativos, lo que derivó que la intervención de niña se realizará en el hospital Antonio Lorena, en Cusco, dilantándose el procedimiento.

“Seguramente, el director no tiene conocimiento del marco normativo, entonces él pensó que tiene que ser como el caso anterior (otra menor de 10 años, también de Echarate). Cuando los niños no se encuentran en un ámbito de desprotección, ahí no interviene ni el juzgado ni la Unidad de Protección Especial”, explicó al diario peruano Alberto Arenas, director de Protección Especial del Ministerio de la Mujer.