“Escúchame bien, grábame, te amenazó de muerte, a ti, a ti y a ti también”, señala César Pinoargote Rovello, concejal de la localidad de Salinas, en Ecuador, en un registro difundido en las redes sociales.

En las imágenes aparece Pinoargote totalmente fuera de sí, insultando y amenazando a sus vecinos en el condominio en el que vive. Incluso, en un momento empuja a una mujer, quien cae fuertemente a un costado de una escalera.

“Me persigno en el nombre de Dios que si alguno de ustedes hace público este video, y le hace algo a la familia, yo me voy a la cárcel”, señala en tono amenazante a un grupo de personas.

“Y a mí no me importa irme a la cárcel, pero te prometo que tú, tú y tú, cualquiera de tu familia, me los llevo al infierno”, agrega.

“Tú estás en todo tu derecho y toda tu libertad de publicar el video, pero quien va a llorar serás tú o tu familia, y entraremos en una guerra frontal”, lanza. Posteriormente reiteró sus amenazas aunque en inglés.

De acuerdo al medio local Primicias, una de las mujeres que estuvo presente en el día de furia del concejal presentó una denuncia en la Fiscalía contra Pinoargote por el presunto delito de intimidación.

La denunciante afirma que alrededor de las 15:00 horas del martes, el concejal llegó al condominio “a increpar” al presidente del edificio y a dos colaboradores.

Concejal ofrece disculpas

Luego que las imágenes se viralizaran en internet, el concejal subió un video en el que entregó sus explicaciones, ofreciendo disculpas a quienes se vieron afectados.

En el registro, Pinoargote señala que debido a una compleja situación económica familiar les cortaron los servicios básicos.

“El presidente de la administración, indolente, dijo: ‘A mí qué me importa tu esposa, plata, plata, paga’”, menciona.

“Ante esos momentos me descontrolé, me salí de los estribos y entré en esa difícil situación”, añade.

“En medio de la situación de seguridad que vive el país, yo quise combatir violencia con violencia, claro que me arrepiento”, se excusa.

“Me equivoqué en mis palabras, no debí actuar así, pero actué como cualquier hijo al que le están haciendo daño a sus padres. ¿Qué harían si le cortan el agua a su madre?”, expresó.