Los cadáveres de dos hermanos de 72 y 75 años desaparecidos hace 5 meses fueron encontrados en la localidad bonaerense de Loma Hermosa. Los investigadores policiales intentan determinar lo que ocurrió, pero, en principio, descartan que se haya tratado de homicidios.

Los cuerpos fueron encontrados el jueves por la tarde en una casa del barrio Puerta 8 de la localidad del partido de Tres de Febrero. Fueron los vecinos quienes alertaron a la policía que hacía cinco meses no veían a los hermanos, cuyos cuerpos fueron hallados en avanzado estado de descomposición dentro de la vivienda que habitaban. Además de los ancianos, también estaba muerto su perro.

Los policías debieron entrar por la fuerza a la vivienda, ya que estaba cerrada por dentro y, de acuerdo con las primeras evaluaciones de la escena, no hay evidencia de que haya habido algún episodio violento dentro de la casa. Por el momento se espera el resultado de las pericias y autopsias para saber qué ocurrió.

Causas naturales

Los vecinos contaron que los hermanos, un hombre y una mujer, vivían hacía mucho tiempo solos en la casa y que no mantenían relación con la gente del barrio. Además se supo que el hombre se encontraba postrado y que su hermana lo atendía.

Al respecto, se maneja la hipótesis de que la mujer haya muerto por causas naturales y que el hombre, sin su atención, haya fallecido después.

Los vecinos aseguraron que no escucharon pedidos de auxilio, ni nada sospechoso. “Era una mujer muy ordenada, pero que no se daba con nosotros, era muy reservada. Nos llamó la atención a todos los vecinos no verla durante tanto tiempo, porque si bien era una persona que no era muy comunicativa a veces la veíamos en la puerta”, contó una mujer que vive frente a la casa de los hermanos.

La causa quedó a cargo de la fiscal Gabriela Disnan, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial San Martín que ordenó que se realicen las pericias correspondientes en el lugar.