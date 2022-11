Este martes murió el cantautor Pablo Milanés a sus 77 años. El artista estaba hospitalizado desde la semana pasada en Madrid.

Su vida ahora ha resurgido y una de sus historias tiene que ver con Chile.

Fue en 2016 cuando Milanés tenía un concierto agendado en el Gimnasio Municipal de Concepción. Fue en la previa de este show cuando el autor cubano expresó su malestar con el país.

Lo que reclamó en su momento fue que sufrió hostigamiento policial desde su llegada a la ciudad penquista. Esto porque fue revisado dos veces en el aeropuerto, y luego, cuando arribó a la región, lo estaban esperando funcionarios de extranjería.

“He presentado mis documentos, como cualquier cuidadano, y llego aquí y me trata como un delincuente”, fueron sus palabras que ese año expresó a Cooperativa.

También manifestó lo siguiente:

“Yo le voy a cantar al pueblo. Quien estuvo 26 años sin venir aquí, por preservar la dignidad y el respeto de este pueblo, para no cantarle a Pinochet. Y viene la policía y me trata con ese irrespecto (sic)”.

“No admito que me traten así”

Su enojo era claro debido a los documentos que le solicitaron en múltiples ocasiones.

“Si yo hubiera tenido que venir clandestino, venía con el MIR. No venía ahora clandestino, para que ellos sepan cuál es mi trayectoria. Entonces, no admito que me traten así. Si eso se lo hacen a todos los artistas, lo siento por todos los que lo admiten. Eso es inadmisible aquí en Chile. Si eso es una ley, si eso es una forma, se debe echar abajo”, dijo molesto aquel 2016.

Luego de todo el periplo que sufrió Milanés, el productor del evento explicó que justo la PDI estaba haciendo una rutina para pedir documentos y visas.

La policía constató que seis integrantes cubanos del staff no tenían permiso para trabajar en Chile y eran denunciados.

Pese a todo, el cantautor cubano se presentó en Concepción.