Victoria trabajaba en un taller de reparación de llantas. El día en que su ‘amiga’, o a quien consideraba así, le sacó del vientre a su bebé, hubo un antes y un después para más de una vida.

La primera a tomar en cuenta es la de un recién nacido que vio un violento alumbramiento, cuando se supone que faltaba un mes para éste, además de quedar sin su principal figura de apego: su madre.

Para la familia de la joven salvadoreña, víctima de este crimen, no hay consuelo. Tras reconocer el cuerpo de su ser querido en una morgue del país centroamericano, el dolor fue intenso.

El que sufrió Victoria, de 22 años, también se presume así. El día de su desaparición y posterior muerte, pidió permiso en su trabajo para ir a un control prenatal, preparando la llegada de su hijo.

Fue el último día que la vieron con vida.

Después, vino la tragedia, según los detalles consignados en elsalvador.com.

La misteriosa desaparición de una joven embarazada

En la segunda ciudad más poblada del occidente de El Salvador (Sonsonate), una joven esperaba con alegría su parto, programado para agosto próximo.

El octavo mes de gestación suele ser de los más difíciles para una futura madre, si no es que todos los anteriores. Victoria H. lo sabía.

Por lo anterior, se apresuró a informar en su lugar de trabajo que debía asistir a un control prenatal. Era el 8 de julio pasado y la cita, agendada en un hospital local debía cumplirse.

La joven veinteañera llamó a su hermano para contarle de su cita al médico y de una parada previa a la casa de una amiga, quien también dijo que estaba embarazada y a quien no conocían, ya que nunca la presentó a la familia o a su compañero de vida y padre del niño aún en su vientre.

Pasaron las horas y la joven no volvió a la reparación de llantas donde laboraba. Su jefe se comunicó para reportar que no llegó por la tarde, pero su familia no se apresuró a buscarla, ya que no solía contestar su celular cuando andaba en la calle.

Fue en horas de la noche que las alarmas se encendieron entre sus familiares. Ella no contestó sus llamadas ni los mensajes de WhatsApp, que no aparecían vistos.

Le sacó del vientre a su bebé: Victoria, la madre que no pudo ser

Victoria H. nunca asistió a su control prenatal del pasado 8 de julio. La investigación actual de la Policía Nacional Civil y la acusación hecha desde la Fiscalía en El Salvador tienen claro el por qué.

La joven llegó hasta la casa de la mujer a la que consideraba su amiga. Se trata de una presunta estudiante de enfermería que la contactó para invitarla a pasar al domicilio, pero con un cruel plan de por medio.

Estando en el lugar, Vicky, como era conocida la víctima, fue asesinada por la otra joven quien le sacó del vientre a su bebé, luego de destrozárselo, según consta en el reporte forense.

La autora del crimen partió rumbo al Hospital Nacional de Sonsonate “Dr. Jorge Mazzini Villacorta”, con rastros de sangre en su ropa y asegurando que había dado a luz a la criatura que llevaba en sus brazos. El personal médico lleno de dudas se contactó con la policía, que se hizo presente al centro de salud.

Bastaron pocas horas para que un residente se comunicara con las autoridades para dar parte del hallazgo del cadáver de una joven que tenía el vientre destrozado. Fue cuando las autoridades pensaron que ambos casos podrían estar conectados.

El padre de la víctima, quien junto a otros familiares ya se había presentado al hospital para ver si su hija había llegado con un parto adelantado, fue visitado por dos investigadores y conducido a la morgue. Fue ahí que se dio cuenta del cruel asesinato a su hija.

Una falsa madre detenida, además de la pareja de la víctima

El sábado 9 de julio la familia de Victoria H, a quien su “amiga” asesinó y le sacó del vientre a su bebé, no tenía consuelo por la pérdida de su ser querido. No obstante, se encontraron con el hijo de ésta, quien fue recuperado por las autoridades locales.

A la estudiante de enfermería, identificada como Gloria Estefany Ramírez Carías, la mantuvieron retenida mientras indagaban el supuesto parto que levantó las sospechas. Cuando comprobaron que estaba conectado al asesinato de la joven, la sospechosa fue capturada en el acto.

No fue la única aprehensión por el caso: de forma escueta, las autoridades policiales y fiscales sospechan que hay más implicados.

Poco después del asesinato de Vicky y la cruel sustracción de su bebé, la pareja de la víctima fue detenido en vías de investigación, según reportó el sitio web del periódico El Diario de Hoy.

En tanto se profundiza en los hechos, la joven asesinada fue sepultada en la ciudad donde la muerte se conjugó con la vida de un bebé, que no podrá conocer a su progenitora. El por qué su victimaria lo hizo, no está claro. Algunos apuntan envidia. La Fiscalía local prefiere indagar más sobre este doloroso suceso.