El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, confirmó este martes que la cocaína envenenada que mató a 24 personas en el conurbano bonaerenses estaba adulterada con una sustancia llamada piperidina, un “precursor del fentanilo”.

El descubrimiento fue informado por el médico Rodrigo Salemi en A24 tras concurrir a un laboratorio privado para analizar la muestra y el propio Berni confirmó el resultado.

Según el estudio, la droga envenenada tenía “clohidrato de piperidina” que es un precursor del fentanilo. “Significa un paso previo, es decir que a eso le agregas distintos elementos y llegas al fentanilo”, explicó el médico.

“Es una droga que se clasifica dentro de los opioides, sustancias anestésicos y analgésicos. Esos opioides son naturales, la heroína por ejemplo, o sintéticos. Cuando ese fentanilo se hace en un laboratorio, se hace con una trazabilidad de los componentes y control de calidad. Ese es el legal. Pero si uno la arma casera y se equivoca puede tener algo parecido al fentanilo pero que no es fentanilo. Puede impactar más en lo nervioso”, explicó Berni.

“Se puede fabricar en cualquier lado porque no es detectable: no tiene olor, no tiene sabor”, explicó Salemi y agregó que la piperidina se la utiliza como aromatizante, solvente, y en la fabricación de productos farmacéuticos, caucho, resinas y otras substancias químicas.

Según comentó, es un fuerte irritante que puede provocar daños permanentes después de una exposición corta incluso en pequeñas cantidades. Su ingestión puede implicar cambios tanto reversibles e irreversibles.