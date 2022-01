La “Ruta de la conciencia comandante Hugo Chávez” es la bienvenida a Sabaneta, estado Barinas, pueblo natal del difunto presidente y que se convirtió en una especie de museo, un recuerdo que se pondrá a prueba el domingo, en la repetición de los comicios regionales en los que ya hubo un triunfo opositor anulado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Desde la entrada del pueblo, ubicado a 54 kilómetros de la capital de la región llanera, el centro de atención es Chávez con murales que lo muestran de niño, jugando béisbol, tocando guitarra y con una de sus expresiones populares que se convirtió en canción, “patria querida”, que da inicio a una “ruta” que creó un grupo de amigos de la infancia del mandatario.

Cualquier residente conoce la ubicación de la casa donde nació Chávez, en la que pasó su infancia y los colegios en los cuales estudió. Una de estas viviendas, custodiada por dos funcionarios de las Fuerzas Armadas, fue convertida en museo, donde la historia contemporánea de Venezuela se mezcla con relatos de la vida personal y profesional del mandatario.

Uno de los militares se dispone a explicar a cada visitante el significado de las imágenes que están expuestas, como la del equipo de béisbol de su juventud, cuando se graduó de la Academia Militar y hasta la boleta de calificaciones de su educación primaria.

La imagen de Chávez se mantiene vigente entre las calles de esta población, que volverá a las urnas el domingo, y demostrará si todavía apoya los ideales y el régimen que el presidente impulsó o se inclina por una opción distinta en 22 años, como lo hizo la mayoría de la región el pasado noviembre.

Estos comicios suponen una repetición luego de que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara el conteo y resultados con el argumento de que Freddy Superlano se presentó pese a estar inhabilitado.

El TSJ publicó, en la misma sentencia, que las proyecciones consignadas por el Consejo Nacional Electoral daban un porcentaje de votos a favor del candidato opositor del 37,60%, frente al 37,21% de sufragios obtenidos por el aspirante chavista, Argenis Chávez, hermano del presidente fallecido.

Sin embargo, la presencia del bloque antichavista es prácticamente nula en Sabaneta e incluso el candidato oficialista, Jorge Arreaza, tiene poca propaganda alrededor del pueblo, porque todo se basa en enaltecer la vida de Hugo Chávez, lo que no exime de críticas a la gestión de Gobierno.

“Abandono” del chavismo

Víctor Urquiola, de 54 años, quien se presenta como un amigo de la infancia de Hugo Chávez, es uno de los fundadores, con otras 9 personas, de la “Ruta de la conciencia”, tras la muerte del presidente en 2013, porque “siempre” les llamó la atención el pensamiento del presidente.

Cuando relata anécdotas de su infancia junto a Chávez, se le quiebra la voz de emoción, pero al mismo tiempo reconoce que la situación actual de la población en la que ha vivido siempre es complicada.

Urquiola se mostró a favor de Arreaza, y está casi seguro de que obtendrá la victoria el domingo, pero dijo a Efe que le aconsejó, en uno de los recorridos de campaña, que si gana el cargo no debe “abandonar” al pueblo, porque eso fue lo que le pasó a Argenis Chávez.

“A Argenis lo que le pasó es que abandonó un poco a su gente. Él venía y se iba de una vez. Él tenía que caminar con la gente (porque) el pueblo (está lleno) de cloacas por todas partes, miseria, la gente sin trabajo. La gente molesta, brava, y además que todo lo acabaron, lo que dejó el comandante Chávez. Eso da tristeza, ganas de llorar”, expresó a Efe.

Además, afirmó que otro problema entre la población es el sueldo, porque, aunque hay comida, es muy cara y “todo” está dolarizado, por lo que también pidió que se “elimine” la divisa de las transacciones del país y se deje solo el bolívar, moneda nacional.

“Yo lo que gano son 14 bolívares (quincenal), en 15 días no se come con 14 bolívares (3 dólares). Da tristeza, pero ahí estamos fuertes, hasta la muerte con la revolución, ganemos bastante o ganemos poquito, pero eso no me corre a mí porque nosotros estamos desde niños con Chávez”, apostilló.