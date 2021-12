El gobernador del estado brasileño de Bahía, Rui Costa, aceptó la ayuda ofrecida por Argentina frente a la emergencia causada por las lluvias en esa región, que fue rechazada por el presidente Jair Bolsonaro.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Costa subrayó que Bahía aceptará la ayuda argentina.

Además hizo extensiva esa posición a “todos los países del mundo” dispuestos a cooperar, “sin precisar pasar por la diplomacia brasileña”.

Bahía sufre desde inicios de este mes intensas lluvias que han causado al menos 24 muertos, dejado bajo el agua a decenas de ciudades. Lo anterior, además de obligar a cerca de 100.000 personas a abandonar sus hogares.

El Gobierno argentino había ofrecido enviar ayuda esta misma semana, pero Brasil lo rechazó a través de su cancillería.

A Argentina ofereceu ajuda humanitária às cidades afetadas pelas chuvas na #Bahia, apesar da negativa do Governo Federal. Me dirijo a todos os países do mundo: a #Bahia aceitará diretamente, sem precisar passar pela diplomacia brasileira, qualquer tipo de ajuda neste momento.

— Rui Costa (@costa_rui) December 30, 2021