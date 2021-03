Matías Ezequiel Quiroga, de 28 años, fue condenado a 8 años de prisión por seducir a sus víctimas por las redes sociales, drogarlos con un somnífero en la bebida y luego quedarse con casi todos los objetos de valor.

El “viudo negro” fue detenido en el año 2019 y fue juzgado por 32 casos de robo de simple y dos agravados por el uso de arma, y ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, entre febrero de 2015 y mayo del 2019, según publicó El Clarín.

Quiroga tenía cuentas en Facebook, Tinder, Hornet, Grindr y Scruff, en las que se hacía pasar por un estudiante de Derecho que vivía en el área de Recoleta, aunque utilizaba distintos nombres combinados con su verdadera identidad. Sus víctimas eran hombres, algunos de ellos turistas, con los que pactaba encuentros personales en sus domicilios.

La droga que utilizaba el “viudo negro”, por lo general, tenía un efecto casi inmediato. Sin embargo, hubo víctimas que no se durmieron tan rápido. En esos casos cambiaba de plan y directamente las amenazaba con un cuchillo. Siempre les decía lo mismo: “Si no me das todo el dinero, llamo a los de abajo”, dando a entender que había otras personas con él que lo estaban esperando afuera.

Se le pudo relacionar con los delitos por la descripción física que daban las víctimas, ya que tiene dos tatuajes: uno en el cuello y otro en el antebrazo.

También fueron analizadas las fotografías que Quiroga mandaba a sus víctimas junto a las filmaciones de cámaras de seguridad de algunos edificios, donde se ve a una persona de característica similares con maletas, bolsos e incluso televisores.