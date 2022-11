En el Mundial de Qatar 2022 se avecina la chance de que dos hermanos vuelvan a enfrentarse: se trata de Iñaki y Nico Williams, quienes representarán a Ghana y España, respectivamente.

En la historia de los Mundiales, que dos hermanos se enfrenten en la Copa solo pasó dos veces: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Ambas, con Jerome (Alemania) y Kevin-Prince Boateng (Ghana) como protagonistas.

Nicholas (20 años) e Iñaki (28) son la sensación del Athletic de Bilbao. Pero antes de llegar al País Vasco, sus padres Félix y María tuvieron que atravesar una odisea desde Ghana y llegaron como refugiados a territorio español.

“Son historias a las que mi madre da voz, pero siguen sucediendo en familias que dejan su casa”, expresó Iñaki, según detalla 442.

“Nosotros hemos tenido la suerte de tener un cuento con final feliz. Pero mucha gente se queda en el camino. Es de lo que más me impactó, que mi madre tuviera que dejar atrás gente que no sobrevivió a ese camino”, añadió el representante de Ghana.

Por qué los hermanos Williams decidieron jugar en distintas Selecciones

Iñaki nació en Bilbao y pasó por las juveniles de la selección de España. Estuvo muchos años en la Sub 21, en prelistas, debutó con Vicente Del Bosque en el stage previo a la Eurocopa de 2016, pero no disputó el certamen.

Hasta que le llegó la oportunidad con Ghana: “El presidente de la Federación y el entrenador me lo propusieron antes de clasificarse para el Mundial. Les dije que lo debía pensar, meditar y hablarlo con la gente que me quiere”, dijo Iñaki.

“Tuve una charla con mi abuelo en verano que me marcó, porque no lo tenía muy claro. Ha trabajado mucho en su vida y me dijo que le gustaría mucho verme con Ghana en el Mundial e intentar llevarla a lo más alto. El tren de las siete pasaba a las siete y me decidí a subir. No me arrepiento de nada. Creo que me va a enriquecer mucho como persona, esto aún más, y deportivamente”, agregó el mayor de los hermanos Williams.

En cuanto a Nico, nacido en Pamplona, le llegó a los 20 la citación que tanto buscó su hermano y cumplirá su sueño: “Yo tomo mis decisiones y él ha de tomar las suyas. Obviamente que me hubiera gustado poder jugar con él. Pero cada uno elige su camino. Él ha tomado esta, la respeto y la voy a apoyar siempre”, sentenció.

¿Pueden enfrentarse los hermanos Williams en Qatar 2022?

España integra el Grupo E junto a Alemania, Japón y Costa Rica; en tanto que Ghana compartirá el Grupo F con Uruguay, Portugal y Corea del sur, por lo que los hermanos Williams solo podrían enfrentarse en cuartos de final.

En este sentido, Nico se expresó sobre cómo vivirían un hipotético cruce: “La verdad es que se me haría un poco difícil. Siempre hemos jugado juntos, menos en los partidos del barrio. Sería bonito y ojalá se dé, aunque se nos haga difícil a todos en casa”.

“Un par de golpes en la nuca antes del partido seguro que se lleva. Lo firmo con sangre”, lanzó Iñaki.

“Poder jugar unos cuartos de final del Mundial contra mi hermano… Ojalá se repita con nosotros y caiga del lado de Ghana”, agregó el seleccionado del equipo africano, a lo que rápidamente respondió su hermano menor: “¡Ya veremos eso! Eso sí, nos cambiaríamos la camiseta”.