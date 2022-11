Gabriel Barbosa, 'Gabigol', le mandó un mensaje a Tite por no convocarlo a la selección brasileña para el Mundial de Qatar

Flamengo festejó la Copa Libertadores y la Copa de Brasil en las calles de Río de Janeiro con sus fanáticos. En medio de la fiesta, los hinchas se expresaron en contra de Tite por no convocar a Gabriel Barbosa al Mundial de Qatar 2022 y el futbolista no se guardó nada.

“Ay Tite, vete a la mierda, Gabigol no te necesita“, fue el grito del público. El delantero del ‘Fla’ y compañero de Arturo Vidal y Erick Pulgar completó: “Es verdad, yo ya juego en una selección”.

🗣️ “Es verdad, yo ya juego en una Selección”. El mensaje de Gabigol contra Tite por no convocarlo al Mundial. 🇧🇷😳

pic.twitter.com/N2eS85KTsf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 13, 2022

Uno de los problemas que lo alejaron de la Verdeamarela es su falta de espíritu de equipo que desde que fue convocado por primera vez hasta ahora ha sido un tema recurrente. Incluso, cuando le tocaba ser sustituido o criticado por no hacer lo que el técnico esperaba, Gabigol no se mostraba a gusto y si sus deseos no se cumplían, reaccionaba mal.

Por eso, a pesar de ser uno de los mejores jugadores de Sudamérica y de romper el récord de minutos vistiendo la camiseta de Brasil siempre estuvo debajo de las expectativas. Además, tuvo muchas ocasiones en la selección y tampoco respondió como se esperaba.

Asimismo, el entrenador de la selección busca que uno de los criterios del grupo sea el compromiso con el equipo en general y no con los objetivos propios. También, valora mucho la relación de los deportistas dentro de una concentración y le gusta que los futbolistas antepongan el objetivo del grupo.