Cosmin Matei, delantero del Sepsi OSK de la Primera División del fútbol de Rumania, es el protagonista de una jugada pocas veces vista que muchos ya postulan al premio Fair Play del año.

Su equipo recibía al FC Petrolul Ploiesti y, sobre el final de la primera mitad, cuando los locales ganaban 1-0, el mencionado atacante regaló un ejemplo de deportividad.

De acuerdo a Infobae, después de un centro desde la izquierda, el portero Octavian Valceanu chocó con un jugador rival y quedó adolorido en el suelo.

La pelota rebotó y le quedó en los pies a Matei quien, con el arco a libre disposición, optó por hacer algo que pocos harían: envió a propósito el balón fuera de la cancha.

Si bien las repeticiones muestran que hubo poco contacto o no pareció ser tan violento, el delantero del Sepsi OSK defendió su jugada.

“Fue mi decisión… Creo que el fútbol te recompensa si eres justo y esta noche ganamos y eso es todo lo que importa. Al final las cosas salieron exactamente como las planeamos”, comentó Cosmin Matei.

The best thing you'll see all week.

To his colleagues' and manager's fury, Sepsi's Cosmin Matei refused to score against Petrolul when he saw the opposite keeper down. pic.twitter.com/XlNXZVaDka

— Emanuel Roşu (@Emishor) November 12, 2022