El delantero senegalés del Bayern Múnich alemán, Sadio Mané, figura entre los convocados para el Mundial de Qatar 2022, a pesar de la lesión sufrida hace unos días en el tendón de una rodilla en un partido de la liga alemana ante el Werder Bremen.

Mané salió del terreno de juego por su propio pie la noche del martes, después de sentir molestias durante el encuentro, y las primeras estimaciones apuntaron a que estaría varias semanas fuera de los terrenos de juego y que no podría llegar al Mundial que comienza el próximo 20 de noviembre.

Sadio Mané es la principal figura del equipo que dirige el técnico Aliou Cissé, que ha incluido en su convocatoria a tres jugadores de La Liga española, el defensa del Real Betis Youssouf Sabaly, el centrocampista del Rayo Vallecano Pathé Ciss y el delantero del Villarreal Nicolas Jackson.

Además de ellos, destacan el portero Edouard Mendy (Chelsea); los defensas Abdou Diallo (Leipzig) y Kalidou Koulibaly (Chelsea); y los volantes Pape Gueye (Olympique de Marsella) y Pape Matar Sarr (Tottenham).

Vale recordar que Senegal es parte del grupo A de Qatar 2022, donde enfrentará a los anfitriones, Países Bajos y Ecuador.

👌🏾 La liste des joueurs pour la Coupe du Monde 2022 ✅ 🇸🇳

The list of players for the 2022 Qatar World Cup. ✅ 🇸🇳

Lista oficial de Senegal ✅ 🇸🇳

