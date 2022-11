Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United, lidera la lista de jugadores que Portugal llevará al Mundial de Qatar, que será el quinto y posiblemente último en la carrera del astro luso.

Además de Cristiano, la lista anunciada este jueves por el seleccionador portugués, Fernando Santos, incluye pocas sorpresas y en ella está el delantero del Atlético de Madrid João Félix, que disputará su primer Mundial.

Santos aseguró que con esta convocatoria ha pretendido “potenciar al máximo” las capacidades de sus jugadores y la estrategia ante el campeonato “tanto en dinámica ofensiva como defensiva”.

“Escogimos estos 26 y podíamos haber elegido otras opciones. Incluso haciendo llamadas a lo largo de los años, siempre hay dudas de última hora. Esta es la base”, añadió.

La lista incluye también al luso-brasileño Pepe, que era una de las grandes incógnitas. El exjugador del Real Madrid se lesionó una rodilla a comienzos de octubre y ha estado lejos del césped desde entonces, por lo que se llegó a pensar en su ausencia en el Mundial.

La convocatoria de Fernando Santos premia a algunos jugadores que están protagonizando excelentes temporadas en sus clubes, como el delantero Gonçalo Ramos y el defensa António Silva, ambos del Benfica.

Ramos, de 21 años, es actualmente el máximo goleador de la Liga portuguesa, con 7 tantos y la referencia ofensiva de las ‘Águilas’, que podrá ser una opción para compensar la ausencia de Jota.

Silva, de 19 años, ha sido fundamental en el curso del Benfica tanto en Portugal como en Europa y ha sido llamado por primera vez por Santos.

Portugal está en el Grupo H del Mundial, junto a Uruguay, Corea del Sur y Ghana.

Antes de viajar a Catar, el conjunto luso se enfrentará a Nigeria en un partido de preparación el próximo 17 de noviembre en el Estádio de Alvalade de Lisboa.

Porteros: Diogo Costa, José Sá y Rui Patrício.

Defensas: Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Rúben Dias, António Silva, Nuno Mendes y Raphael Guerreiro.

Mediocampistas: João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Otávio Monteiro, Vitinha y William Carvalho.

Delanteros: André Silva, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão y Ricardo Horta.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira

It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG

— Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022