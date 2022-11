Se terminó la agonía de la selección argentina y no fue con final feliz: Giovani Lo Celso no podrá participar del Mundial de Qatar 2022.

El mediocampista, de 26 años, se sometió a nuevos estudios médicos por el desgarro del bíceps femoral de su pierna derecha el domingo 30 de octubre en el encuentro con Villarreal ante Athletic Bilbao, y el parte confirmó que será intervenido quirúrgicamente.

El ex Rosario Central no quería operarse pero Tottenham, club dueño de su pase, lo presionó para que se sometiera a una intervención quirúrgica.

El jugador y el ‘Submarino Amarillo’ pretendían otras alternativas. El exRosario Central, PSG y Betis buscó encontrar alguna señal que le permitiera evitar la operación y llegar a un tratamiento, que, si bien no era garantía, le permitiera al menos sostener la esperanza de llegar al Mundial.

Sin embargo, la decisión de los médicos fue que el jugador pase por el quirófano Tendría para dos meses de recuperación.

Lo Celso, que estuvo en la Copa del Mundo de Rusia 2018, pero no disputó ningún minuto en la misma, era una pieza clave en el conjunto que dirige Lionel Scaloni, ya que está entre los tres jugadores con más asistencias y completaba el podio con más partidos jugados (35).

Así, las alternativas de Scaloni para el mediocampo de Argentina en Qatar 2022 son Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Papu Gómez y Alexis Mac Allister.

