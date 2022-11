Una lesión en la rodilla izquierda alejó a Zlatan Ibrahimovic de las canchas.

Al operarse en junio, luego de gritar campeón con el AC Milan, el sueco sigue con su recuperación para seguir jugando al fútbol.

Mientras tanto, el crack se tomó un tiempo para lanzar dardos irónicos a Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain.

“Desde que me fui de Francia, todo ha ido cuesta abajo”, declaró en diálogo con el popular Canal+.

“Ya no hay nada de qué hablar en Francia. Francia me necesita, yo no necesito a Francia”, complementó.

En la misma línea, el sueco sostuvo que “incluso si tienes Mbappé, Neymar y Messi, no te ayuda, porque no tienes a Dios”.

Recordemos que Zlatan jugó seis temporadas en el PSG, durante 2012 y 2016, donde anotó 156 goles en 180 encuentros. Además ganó 12 títulos con el elenco parisino.