Los dichos que emitió Mbappé hace algunos meses sobre el nivel del fútbol sudamericano siguen generando repercusiones. Esta vez, fue el propio extécnico de Francia en 2006, Raymond Domenech, quien se refirió a las polémicas declaraciones de Kylian.

Recordemos que la estrella del PSG miró en menos las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial, asegurando que Argentina y Brasil no tuvieron mayores rivales para conseguir sus pasajes a la cita: “Ellos no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”, expresó.

En conversación con el diario Olé de Argentina, el estratega se mostró crítico con las palabras del delantero del Paris Saint-Germain. Asimismo, destacó y defendió a los futbolistas nacionales que militan en el viejo continente.

“En este caso, es mejor que se calle. No se puede afirmar algo así, decir que Chile o Colombia no son buenos equipos”, sentenció el DT subcampeón del mundo.

De igual forma, complementó que “los mejores jugadores de los brasileños, argentinos, chilenos, todos juegan en Europa: en Alemania, Francia, Italia e Inglaterra”.

El entrenador también advirtió que el análisis de Mbappé podrían ser un motivación extra para las selecciones latinoamericanas al momento de enfrentar a un cuadro europeo, en Qatar. “Espero que si nos encontramos con equipos sudamericanos en el Mundial, que no se agarren de lo que ha dicho”, cerró.