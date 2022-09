España cayó ante Suiza y peligra su pase al Final Four de la Nations League. El equipo de Luis Enrique perdió por primera vez como local en cuatro años

La selección española de fútbol puso fin a un largo invicto de tres años y 11 meses como local al caer por 2-1 amte Suiza, a tan solo 60 días del Mundial, en partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo B de la UEFA Nations League.

La ‘Furia Roja’ no perdía en su territorio desde el 15 de octubre de 2018, cuando fue derrotada 2-3 por Inglaterra en el ‘Benito Villamarín’ de Sevilla, también en encuentro correspondiente a la Liga de Naciones europea.

A los 21 minutos abrió la cuenta el conjunto helvético. Widmer Akanji impuso su fortaleza aérea en un buen saque de esquina con efecto, para picar el balón y hacer el 0-1 directo al ángulo e imposible para Unai Simón. El tanto dejaba algo fría a La Romareda y a los de Luis Enrique.

De los pies de Asensio salió el empate, a los 55′. El balear condujo con velocidad, atrayendo rivales para asistir brillantemente a Jordi Alba, que entró veloz en el área por la izquierda para rematar con potencia arriba, batiendo a Sommer.

No duraría nada la paridad. Embolo hizo el 1-2 a los 58′, rematando con el pie una prolongación de Akanji en el primer palo, con la defensa española algo blanda. Cinco minutos después Suiza tuvo el tercero en la cabeza de Vargas, que no pudo rematar bien un centro desde la derecha, encimado por Simón, que terminó recogiendo ese balón suelto.

El reencuentro con Zaragoza 19 años después dejó otra derrota en La Romareda, como había ocurrido en 2003 ante Grecia en la última ocasión. España se dejó ante Suiza (1-2) el liderato de grupo, que cedió a una Portugal que ahora aventaja en dos puntos a los de Luis Enrique, obligados a ganar el martes en Braga si quieren repetir presencia en la final a cuatro de la Liga de Naciones el próximo junio.

España tuvo un duelo clave para sus aspiraciones en la Nations League que no aprovechó al caer frente a Suiza, lo que terminó con el invicto de cuatro años como local de los ibéricos. “Esta derrota no me genera ninguna duda de cara al Mundial. Ahora hay que analizar el partido y mejorar”, explicó Luis Enrique.