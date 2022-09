Este viernes se reveló un video del PSG, donde Kylian Mbappé le reprocha a su compañero Hakimi por no darle el balón en una determinada jugada. Sin embargo, corresponde a un partido de la temporada pasada de la liga francesa.

En la primera fecha de Champions League, el París Saint-Germain venció de manera contundente y con un Kylian Mbappé iluminado a una desconocida Juventus por 2 a 1. El francés es la gran figura del PSG, por sobre Messi y Neymar.

Sin embargo, se revelaron una imágenes de la temporada pasada, donde se ve al astro ‘Galo’ reprochar una jugada a un compañero de equipo, exigiéndole que le de pases a él.

En un video revelado por Mundo Deportivo, se muestra que las cámaras del Parque de los Príncipes captaron un fuerte reproche que realizó el joven delantero al lateral del cuadro millonario, Achraf Hakimi.

En las palabras del video, se entiende que el ex Mónaco, le dice a su compañero: “¿Viste el video? Tenías que darme el pase”, a lo que el ex Inter de Milán responde: “sí, lo lamento. Lo he visto”.

Mbappe: ¿Viste el video ? Tenías que darme el pase. Hakimi: Si, lo lamento. Lo he visto. Mbappe: No basta solo con lamentarlo, tienes que darme los pases. 😳pic.twitter.com/qRAUrE8Uhb — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 9, 2022

Aunque no quedo solo ahí, ya que Mbappé replicó: “No basta con lamentarlo, tienes que darme los pases”, en una respuesta que ha generado mucha polémica al rededor del mundo por la forma en que la estrella parisina ha encarado este segundo semestre en su club, posterior a la renovación con el PSG.

PSG convirtió a Mbappé en el jugador mejor pagado del mundo

La franquicia encabezada por Nasser Al-Khelaïfi, respalda con todo al jugador que escogió quedarse en Francia, en vez de partir al Real Madrid. Mucho revuelo provocó su renovación con su actual elenco y de las condiciones que impuso para quedarse en París.

Sin embargo, hace unos días, el New York Times reveló que Kylian es el futbolista mejor pagado de la historia. Según las informaciones del medio norteamericano, el jugador de 23 años de edad, cobra un sueldo de 44 millones de euros por temporada.

En total, por estirar si vínculo con el PSG, el ariete recibirá de aquí hasta el 2025, un total de 257 millones de euros netos. Esto, sumado a los 125 millones que se le canceló para no seguir escuchando ofertas, el equipo que se encamina a levantar la orejona, desembolsó 382 millones de la divisa europea.

Sin dudas, un cerro de dinero para retener a una estrella del fútbol mundial, que a su corta edad, ya puede presumir que es el jugador mejor pagado de toda la historia del fútbol.