Tite, entrenador de la Selección brasileña, le respondió con todo al francés Kylian Mbappé por el ninguneo del europeo a las Clasificatorias sudamericanas.

Hace tres meses, el galo afirmó que “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”.

Sus palabras encontraron respuesta ahora del DT de la Verdeamarela quien, al ser consultado por los dichos de la estrella del Paris Saint-Germain, no dudó en dejarle un recado.

“No tenemos, con todo respeto, a Azerbaiyán para jugar. No tenemos uno para darte un respiro. Son todos partidos con un grado de dificultad muy alto en las Eliminatorias”, aseguró Tite en ESPN.

“Quizá esté hablando de estos choques de Nations League o de amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias. Aquí tienen un grado de dificultad mucho mayor que esa fase de grupos de las Eliminatorias europeas”, agregó el técnico de la ‘Canarinha’.

Para cerrar, Tite insistió en refutar los dichos de Kylian Mbappé al detallar que “hablé hace poco con un columnista uruguayo y me dijo: ‘Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil’. Seguramente, Mbappé no sabe de esta dificultad, no la buscó”.