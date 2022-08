Luego del lamentable y grave episodio que afectó a varios futbolistas de Aldosivi cuando la barra incendió algunos de sus vehículos, el jefe de la barra brava, Luis Coman, aseguró que él no tuvo nada que ver con lo acontecido y destacó estar “limpito”.

Una vez consumado el hecho vandálico, cinco minutos más tarde, al jefe de policía le llego un mensaje de parte de Coman -conocido como Indio o Narigón-, en el que le advirtió que no tuvo “nada que ver” y luego de varios días, apuntó contra los responsables.

“Yo estoy limpito, soy gente grande. La barra de Aldosivi es una familia, no como te quieren hacer creer. Fíjate que yo vengo recién de dejar a mi hijo en el predio para que entrene. Acá de 200 que integramos la barra, 160 son laburantes. Y fíjate que desde que estoy yo hace 20 años, nunca hubo un bardo en la cancha. Por eso se me respeta”, comentó Coman en diálogo con Infobae.

Al despegarse del hecho, y ante la consulta de quienes podrían ser los responsables, fue tajante: “Fueron unos pibitos de entre 16 y 20 años que los maneja uno que está en la cárcel, que investiguen bien”.

“A mí me saluda todo el mundo porque antes que estuviera yo la tribuna era un quilombo y después fue todo paz. Y eso se valora. De hecho cuando algunos me quisieron sacar esos problemas se arreglaron afuera”, agregó sobre su relación con las autoridades de Mar del Plata.

Por otra parte, Coman se desligó de todo tipo de acusación hacía su persona y explicó como vive en la actualidad: “Yo soy un laburante y no vendo drogas ni entradas Te ensucian por ensuciar. No tengo una causa. Si fuese como dicen no viviría en la misma casa de siempre, si no tengo un peso. Dios me dio dos manos y dos piernas y con eso trabajo. A mí del club no me pasan una moneda, yo vivo al día de la pesca artesanal”.

“¿Sabés que tengo un semirígido y con eso me embarco con tres personas y pescamos? Bueno, ese es mi sustento. ¿Qué, me lo regaló Moscuzza? Déjate de joder, para eso me hubiesen puesto un barco de verdad, jaja. No te voy a negar que hasta he comido asado con dirigentes pero hace rato que no y además qué tiene de malo. Vos me hablás de barras de Capital que están llenos de plata, pero no te confundas, yo nada que ver. Soy el mismo y tengo las mismas cosas hoy que hace 20 años, cuando agarré la barra”, afirmó.