La lesión que Milton Leyendecker de Agropecuarios le produjo a Exequiel Zeballos, joven crack de Boca Juniors, sigue dando que hablar en Argentina. Más luego que se vinculara la acción a las apuestas deportivas.

El reconocido periodista Jorge Rial lanzó una grave acusación que involucraría al episodio, que culminó con el jugador ‘Xeneize’ operado y marginado de las canchas por un largo tiempo, con el mundo de los casinos ‘online’.

“Me cuentan que hay gente que está pidiendo investigar y relacionar la brutal patada contra Zeballos, que no tengan que ver esto con las apuestas que están pudriendo al fútbol”, aseguró el conductor del programa ‘Argenzuela’.

“Si esta lesión tuvo que ver con las apuestas, es un escándalo”, sostuvo Rial sobre la presunta relación de las empresas de apuestas deportivas con la desafortunada jugada de Leyendecker, en la provincia de Salta por la Copa Argentina.

Asimismo, el conductor televisivo fundamentó que el proceso de averiguaciones giraría en torno a uno de los ítems sobre los que suele haber apuestas: “Lo que se está investigando es si había apuestas sobre una expulsión antes de los 10 minutos”, detalló.

Están investigando si la brutal lesión de Zeballos está relacionado con las apuestas deportivas. Pero se arrodillan por cuatro autos quemados. pic.twitter.com/KeQpCwOf2r — JORGE RIAL (@rialjorge) August 15, 2022

Recordemos que el defensor y autor de la falta se defendió de lo ocurrido, expresando que “lo venía marcando con mi compañero, veo que la tira larga, salto y voy fuerte a la pelota, él la alcanzó a puntear y ahí lo agarré”.

“En el momento no me doy cuenta, pienso que con la amarilla estaba bien. Fui a la pelota, no a lastimarlo. Cuando me saca la roja, no protesto la patada, sino el cambio de tarjeta ya que no hay VAR ni nada de eso”, cerró.