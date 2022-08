Dos delanteros uruguayos que estuvieron a nada de ser refuerzos de los dos equipos más importantes del país. Edinson Cavani siguió los pasos de Luis Suárez y le cerró las puertas al fútbol argentino: ‘Lucho’ le dijo que no a River y el ex Paris Saint Germain a Boca.

De acuerdo a 442, Cavani tuvo en vilo al todo el mundo del ‘Xeneize’, tenía todo acordado pero la última palabra era la del delantero.

Mientras los equipos europeos se bajaban de la pelea apareció Villarreal, justamente donde Juan Román Riquelme es ídolo, para ser uno de los culpables de frenarle el sueño de tener al ‘Matador’ en La Boca.

La primicia la dieron varios periodistas y llegó la voz del mercado de pases: Fabrizio Romano.

El italiano publicó: “Luego de recibir contratos en las últimas 48 horas, Edinson Cavani le comunicó a Boca Juniors que quiere darle prioridad a los clubes europeos. No acepta por motivos familiares. El sueño de Cavani y su familia es unirse a La Liga e intentar un nuevo capítulo en España”.

Así las cosas, el delantero charrúa se sentará para definir los últimos detalles de su llegada al ‘Submarino Amarillo’, que esta temporada aspira a pelear el título de La Liga.

After receiving contracts in the last 48h, Edinson Cavani communicated to Boca Juniors that he wants to give priority to European clubs. He’s not accepting due to family reasons. 🚨🇺🇾 #transfers

Cavani and his family’s dream is to join La Liga and try new chapter in Spain. 🇪🇸 pic.twitter.com/N64jvJbYSV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022