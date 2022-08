Alemania recibió con orgullo el título de subcampeonas de Europa de su selección femenina, luego de caer por 2-1 frente a su símil de Inglaterra, aunque la prensa popular clama contra el “segundo robo” sufrido en Wembley, que comparan con el del Mundial masculino de 1966 en el mismo recinto.

Este domingo, el canciller alemán, Olaf Scholz, felicitó personalmente a su selección en vestuarios y repitió luego su mensaje a través de su cuenta en Twitter.

Glückwunsch an die @Lionesses zur Europameisterschaft und an die @DFB_Frauen für die Weltklasse-Leistung in einem engen Spiel. Das war ein mitreißendes Turnier und ganz Deutschland ist stolz auf dieses Team! #WEURO2022

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 31, 2022