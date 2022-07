Convirtió el Maracaná en una fiesta. Arturo Vidal, volante chileno, convirtió este sábado su primer gol con la camiseta del Flamengo y el mítico estadio brasileño explotó de alegría.

El formado en Colo Colo anotó un tanto de penal, en el minuto 32′, y marcó el 3-0 parcial del elenco ‘rojinegro’ frente al Atlético Goianiense, en duelo válido por el Brasileirao.

Vidal anotó con un remate cruzado y todos fueron felices. La banca completa del ‘Fla’, donde estaban los titulares como David Luiz y Gabigol, ingresó a la cancha para festejar con el oriundo de San Joaquín.

La hinchada también se hizo sentir apoyando al seleccionado chileno, regalándole una notable ovación.

Por si fuera poco, Erick Pulgar, otro chileno que justamente firmó en Flamengo, también aplaudió desde el palco.

Vidal hizo sonreír a todos.

O primeiro gol de Vidal com a camisa do #Flamengo aconteceu! É real! E Erick Pulgar comemorou bastante aqui no Maracanã. pic.twitter.com/j2k6rnZXmT

— Isabelle Costa (@bellexcosta) July 31, 2022