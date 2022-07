Una de las novelas que aún no se cierra en Europa, es saber donde terminará jugando esta temporada el crack portugués, Cristiano Ronaldo. Harto se ha comentado de que el luso quiere partir de Manchester United, debido a la poca ambición del equipo en esta temporada, donde no disputarán Champions League.

Además, varios medios del Viejo Continente ubicaban al ex merengue en la orbita del Atlético de Madrid del argentino Diego Simeone, situación que aún no se define, pero donde ya hace eco la reacción de los hinchas del cuadro ‘Colchonero’.

De hecho, los fanáticos del cuadro de la capital española, no están de acuerdo con la llegada de CR7 a su equipo, debido a su paso por el rival de la ciudad, Real Madrid. Una página madridista, aficionada al Atlético, subió una imagen de una pancarta que señala “CR7 not welcome”, en donde el propio jugador reaccionó con emojis de risa.

Sin embargo, esta no fue la única reacción del portugués a una publicación que habla de su futuro, ya que Cristiano Ronaldo reaccionó a otra, escribiendo que “es imposible que no hablen de mí un día. Si no, la prensa no gana dinero. Saben que si no mienten no atraen la atención de las personas. Sigan, que algún día acertarán en alguna noticia”.

Por último, el medio The Sun, afirma que el jugador le ha dicho a su actual equipo que tiene una oferta de un club rival y pide que le ponga un precio para salir este mismo verano.

Resta esperar para ver cual será el futuro de la estrella mundial del fútbol. Tiene dos caminos seguros, uno es seguir en Manchester United y ayudar al nuevo DT Erik Ten Hag a revivir a los ‘Red Devils’ o emigran a un nuevo elenco que tenga ambiciones de certámenes continentales y que pueda desembolsar una gran masa salarial por él.