El centrocampista del Inter de Milán Matías Vecino dio positivo por covid-19 y será baja en el encuentro que Uruguay disputará frente a Perú este jueves, en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

Así lo informó este martes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que resaltó que, por esta situación, el seleccionador celeste, Diego Alonso, citó al centrocampista del Liverpool local Fabricio Díaz, nacido en Montevideo en febrero de 2003.

Pese a que el director técnico aún no dio pistas sobre el equipo titular, Vecino tenía grandes oportunidades de estar en el once, ya que lo estuvo en uno de los dos partidos dirigidos por el ‘Tornado’ y porque en el próximo Rodrigo Bentancur no podrá jugar por acumulación de amarillas.

Además, con esto, Vecino -que había llegado a su país con PCR negativo- queda en duda para la última fecha ante La Roja en San Carlos de Apoquindo.

Este lunes, la plantilla celeste se entrenó por la tarde bajo las órdenes de Alonso en lo que fue la segunda de las cuatro prácticas que los futbolistas harán antes del primer duelo.

El martes, los jugadores volverán a trabajar en horario vespertino.

Después de conseguir dos triunfos consecutivos frente a Paraguay y Venezuela, Uruguay depende de sí misma para obtener la clasificación, ya que actualmente es cuarta, con 22 puntos, uno más que Perú y tres más que su último oponente en la actual serie, Chile.

Por ello, si la Celeste vence este jueves al conjunto dirigido por el argentino Ricardo Gareca y Chile no puede derrotar a Brasil, los entrenados por Alonso sellarán su boleto al Mundial ese mismo día.