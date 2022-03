Revelan que Neymar "casi no entrena" en el PSG luego de la eliminación de Champions ante el Real Madrid. El periodista Daniel Roio cree que no hay punto de retorno en la crisis del club parisino.

La crisis en el PSG parece estar recién comenzando luego de la traumática derrota ante el Real Madrid en Champions League. Eliminación en Champions, en Supercopa de Francia y en la Copa local.

Como si fuera poco este domingo los de la capital francesa cayeron 3-0 ante Monaco y si bien tienen todavía 12 puntos de ventaja ante su más cercano perseguidor, los hinchas ya perdieron la paciencia y uno de los principales apuntados es el brasileño Neymar.

Ahora el periodista Daniel Roio de RMC Sport reveló que “Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario”, según replica el Diario Marca.

Añadió que “A los seguidores del PSG les importa una mierda las payasadas de Neymar ni su documental de Netflix. Tenemos que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño al club. Que se vaya, está arruinando al PSG”.

En el primer partido como local luego de la eliminación en Champions los jugadores fueron silbados por su afición y el comunicador cree que no hay vuelta atrás entre los fanáticos y el equipo.

“El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, los pernos deberían haberse apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total”, sentencia.