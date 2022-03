Una escena insólita y surrealista se tomó la Premier League por estas horas luego de una inusual protesta registrada en el duelo de Everton ante Newcastle United.

Y es que un espontáneo saltó a la cancha del Goodison Park, en el minuto 54, y ató su cuello al pórtico con una cinta de seguridad, provocando la paralización del cotejo.

“Just Stop Oil”, se podía leer en la camiseta del ‘invasor’. ¿De qué se trata? De una organización que busca evitar la propagación de gases en el medio ambiente.

Como era muy poco predecible que algo así ocurriera, el juego se detuvo por cerca de 7 minutos, hasta que desde la utilería del club se hicieron presentes con una ‘pinza gigante’ para solucionar el tema.

Anyone just see what happened at Goodison Park? 😂😬😂😬

Someone from the crowd just tied themselves to the goal posts with cable ties…

And they had to get the bolt cutters to release him!

Might have something to do with oil? Anyone know? pic.twitter.com/3qprZyQ289

— Kaz Laljee (@kazlaljee) March 17, 2022