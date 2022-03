Emiliano ‘Dibu’ Martínez repartió grandes elogios para el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, y destacó que cuando toma la palabra en el vestuario hay un respeto total, como si se tratara del Presidente de la Nación.

“Cuando Leo (Messi) habla, todos se callan porque es como si hablara el Presidente de la Argentina”, reveló Dibu Martínez, a la vez que contó que en Brasil “nos dijo que esa era su última Copa América”.

En diálogo con Ben Foster, el arquero del Watford que lo entrevistó para una plataforma de streaming, el portero del Aston Villa comentó: “Me toca ser titular en la Copa América. Argentina tenía mucha presión, Messi nunca había ganado un torneo así de grande en su vida, entonces él habló diciendo que iba a ser su última Copa y que por eso iba a darlo todo, yo tenía la piel de gallina, con Messi diciendo eso”.

“Él es un compañero que te habla, que sabe todo de vos. Cuando Messi habla, todos se callan y lo escuchan como si fuese el Presidente de la Argentina, porque cualquiera que está ahí, se calla”. aseveró el Dibu.

El consejo de Messi a Dibu Martínez antes de jugar con Uruguay

Asimismo, el arquero añadió: “Una vez estábamos jugando un partido con Uruguay, que tenía a (Edinson) Cavani, a (Luis) Suárez y él después de media hora vino y me dijo cuál era la única forma en la que me podían hacer un gol, entonces yo dije: ´hermano, voy por todo´. Él me dijo: ´Emi, por favor, ayúdame con un par de cosas, solo esto y esto, y relájate´. Entonces hice exactamente lo que Messi me pidió”.

“La Selección argentina tiene mucha presión cuando juega. Un solo partido con Argentina son como 54 en el Aston Villa, no puedo explicar la presión que se siente”, señaló, mientras que luego manifestó: “Hoy, cuando voy a la Argentina, no puedo caminar por la calle”.